Öğretmenler Günü'ne Atatürk'le kutlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü Atatürk Çiçeği ile kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkentin merkez ilçelerindeki yaklaşık 1590 okulu ziyaret ederek okul müdürü ve öğretmenlere ANFA Bitki Evi’nde yetiştirilen Atatürk Çiçeği başta olmak üzere sıklamen, kalanchoe ve begonya gibi çiçeklerle sürpriz yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gelecek değerli öğretmenlerimizin eseri olacak. Sonsuz özveriyle yarınlarımızı aydınlatan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “24 Kasım Öğretmenler Günü”nde Başkentli öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkentin merkez ilçelerindeki yaklaşık 1590 okulu ziyaret ederek okul müdürü ve öğretmenlere ANFA Bitki Evi’nde yetiştirilen Atatürk Çiçeği başta olmak üzere sıklamen, kalanchoe ve begonya gibi pek çok çiçekle sürpriz yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Gelecek değerli öğretmenlerimizin eseri olacak. Sonsuz özveriyle yarınlarımızı aydınlatan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BİZİ UNUTMADI”

Öğretmenler Gününde çiçek hediye edilen okul müdürleri duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Zeki Dağlı (Mamak Abidinpaşa Anadolu Lisesi Müdürü): “Bu özel günde Büyükşehir bizi unutmadı ve bu nezaketle bize çiçek hediye etti. Bu hatırlanma beni duygulandırdı, teşekkür ediyorum.”

-Ethem Külük (Altındağ Kâtip Çelebi İlkokulu Müdür Yardımcısı): “Öncelikle öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu güzel çiçeklerle hatırlandığımız için de teşekkür ediyorum.”

-Yaşar Keskin (Ankara Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü): “Öğretmenlik mesleği manevi olarak yüksek bir meslek. Geleceğin insanlarını yetiştiriyoruz. Bu günü bize tahsis edilmesi bizi mutlu etti. Bu güzel çiçekleri hediye ettikleri için teşekkür ederim.”