Öğretmenevleri'nde yeni bir indirim müjdesi daha

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin Öğretmenevi restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil sonrasında ilk ders gününde yaptığı Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde öğretmenlere yönelik bir müjdeyi paylaştı.

Bakan Özer, daha önce öğretmenevlerinde konaklamada getirilen yüzde 50 indirimin ardından öğretmenlerin öğretmenevi restoran ve kafelerinden de yüzde 30 indirimle faydalanabilmelerine yönelik bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

Özer, bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerin tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabileceğini belirtirken, "Öğretmen Haftası dolayısıyla inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkânlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.