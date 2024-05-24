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Öğretmen Akademisi'nde Malatya konuşuldu

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu Malatya Öğretmen Akademisi programında ‘Geçmişten Günümüze Malatya’ (Malatya Tarihi ve Kültürü) paneli, Malatya Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde yapıldı

GÜNDEM 24.05.2024, 13:15
Öğretmen Akademisi'nde Malatya konuşuldu

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu Malatya Öğretmen Akademisi programında ‘Geçmişten Günümüze Malatya’ (Malatya Tarihi ve Kültürü) paneli, Malatya Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde yapıldı.  MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan programa, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süryal Sarıbaş ve öğretmenler katıldı. 

Moderatörlüğünü Dr. Gülcan Yalçın Durmuş’un yaptığı programda konuşmacı olarak Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kanaat Önderi Naci Şavata, Malatya’nın yöresel yemekleri konusunda birçok çalışması olan Zeki Saygı katıldı.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ’NİN MALATYA’DA BÜYÜYEREK BİR HİKÂYE OLUŞTURMASINI ARZU EDİYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Şehir ve Kültür Akademisi adı altında ‘Öğretmen Akademileri’nin 20 ilde uygulandığı etkinliklere bizlerde gönüllü olduk. Öğretmenlerimizin de kıymetli teveccühlerini gördük. Sorumluluğunu aldığımız bu girişimin kıymetli olduğunu gördük. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz ve bu akademinin Malatya’da büyüyerek, gelişerek bir hikâye oluşturmasını arzu ediyoruz. Akademiyi yürüten organizasyonu yapan çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’nın 6 Şubat Depremleri sonrası bambaşka bir hikâye yaşadığını söyleyen Bakır, “Deprem sonrası hamdolsun toparlandık ve toparlanmaya gayret gösteriyoruz. Çok yol kat ettik ama önümüze bakıyoruz, kat edeceğimiz daha çok yol var. Öğretmen Akademileri etkinlikleri bu kapsamda motivasyonumuzu canlı tutmayı sağlayacak. Spordan sanata, edebiyattan kültüre birçok başlık altında devam edecek” ifadelerine yer verdi.

HEM OKUR HEM DE YAZIN ÇIRAKLIK YAPARDIK

Çocukluk anılarından bahseden Naci Şavata, “Bekçilerin düdüklerinin sesi ile uyurduk. Sabah namazında Gündüzbey tarafında yağ, süt tereyağı vb. atlarla satmaya gelirlerdi ve bizler o atların nal sesleri ile uyanırdık. Hem okur hem de yazın çıraklık yapar ve çeşitli meslekler öğrenirdik. Mahallemizin bahçelerinde top oynar, akşam ezan okunana kadar sohbet eder, kahkahalar atardık. Mahallemizin sokakları bizim oyun alanlarımızdı körebe, yakalamaç vs. oyunlar oynardık. Mahallede komşularımızla birlikte piknikler yapardık” dedi.

Malatya hakkında tarihi bilgiler sunan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, “Devlet olmayı gösteren dünyanın en eski veriler Arslantepe’de çıktı. Burası devlet olmaya kadim bir şehir. Melid adıyla şehrimizin kurulduğu yer Arslantepe’dir. Hititler zamanında burası bir bölge merkezi, Milattan Önce 1200’lü yıllarda Hititler yıkılınca bu bölgede yaklaşık beş bin asır boyunca Melid şehir devleti yaşamını devam ettirdi” dedi.

Geçmişten Günümüze Malatya programında Aspuzu, Tecde Orduzu şiirleri okuyan Artan, programa katılan herkese teşekkür etti.

Artan “İnşallah Malatya’mız deprem sonrası kurulurken tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde yapılır” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın değerlerine sahip çıkması gerektiğini söyleyen Zeki Saygın, Malatya yemekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Geçmişten Günümüze Malatya programındaki konuşmacılara günün anlam ve önemine binaen Öğretmen Akademileri’nin hazırlamış olduğu Teşekkür Belgesini takdim etti.

Programın sonunda katılımcılar bu anlamlı programdan dolayı memnuniyetlerini bildirerek teşekkür ettiler.

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