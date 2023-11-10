Öğrencilerin ilk ara tatili başladı
İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ilk ara tatil başladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu.
"Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara dönem tatiliniz bugün başladı. Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihî ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin."
Tekin, mesajında öğretmenlere yönelik ise "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. İyi tatiller." ifadelerini kullandı.
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|P
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|11
|27
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|20
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|20
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
|11
|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
|12. West Ham United
|11
|14
|13. Nottingham Forest
|11
|13
|14. Wolves
|11
|12
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|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
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|18
|9. Rayo Vallecano
|12
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|10. Las Palmas
|12
|17
|11. Getafe
|12
|15
|12. Osasuna
|12
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|13. Villarreal
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|11
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|8
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|6
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