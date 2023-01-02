Öğrencilere 'ulaşım desteği' başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimiz için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını duyurdu.



Bakan Yanık, söz konusu destek programı ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacaklarını açıkladı.

300 MİLYON TL BÜTÇE

Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, “Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız” dedi.

BAŞVURULAR SYDV’LERE YAPILABİLECEK

Bakan Yanık, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini belirterek, sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımızın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını ifade etti.