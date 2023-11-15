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Öğrencilere müjde... Teknolojik destek başvuruları başladı
GÜNDEM 15.11.2023, 10:26
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği ve 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternete yönelik başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/OA_BAK/status/1724683681531322732
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