Öğrenciler ilk dersi Bilecik protokolü ile yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu bugün açılırken ilk dersi öğrenciler Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçesinde geçtiğimiz yıllarda deprem riskli olarak boşaltılan Atatürk Ortaokulu, eğitimine Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda devam ederken 2023 yılında ihalesi tamamlanıp 30 milyonluk yatırımla inşaat çalışması biten Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu yeni yerinde 282 öğrencisiyle tekrardan eğitime açıldı.

“İLK DERSİ VALİ, KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANIYLA YAPTILAR”

Tamamlanan okullarda eğitim ve öğretimin 2. döneminde ilk ders zili çalarken Bilecik Valisi Şefik Aygöl yeni okullarda inceleme yapıp, öğrencilerle kitap okudu. Okullarda sınıfları dolaşan Vali Aygöl öğrenciler le sohbet edip başarılar diledi.

Her iki okulda okul yöneticileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Vali Aygöl öğretmenlerden gelen talepleri dinledi.

Vali Aygöl’e Pazaryeri ilçesindeki ziyaretine Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan eşlik etti.