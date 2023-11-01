Öğrenciler etkinliklerle 'Dilimizin Zenginlikleri'ni tanıyacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını ve kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla okul öncesinden liseye tüm sınıf kademelerinde uygulanmak üzere "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"nin başlatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığındaki Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayıp "Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı" sloganıyla başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Tekin, "Bir kez daha uluslararası camiayı, bize dikte ettikleri uluslararası insan hakları evrensel bildirgelerinin ışığında İsrail'i savaş suçlusu olarak tanımaya ve bir an önce, iş işten geçmeden önce bu savaşı sonlandırmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin başlangıç adımlarını daha önce attıklarını ve Haziran ayından bu yana beri Türkçe, Türk kültürü, ülkeyi bir arada tutan değerler üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, projenin bu sürecin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Türkçe eğitiminin önemine değinen Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkçe, çocukların akademik başarılarında önemli rol oynuyor. Türkçe, çocukların kendilerini iyi ifade edebilmeleri hem de bizi bir arada tutmak için önemli bir referans kaynağı. Çocuklarımızın sadece akademik hayatta değil; iş hayatında, toplumsal hayatta, aile hayatında başarılı bir biçimde kendilerini ifade etmelerini istiyorsak bu konudaki en temel eksikliğimiz Türkçe dil becerilerinin yeterince gelişmiş olmaması. Çıkış noktamız burası. Bakanlık olarak temel vazifemiz, Türk millî kimliğini ve her bir evladının kişiliğini güçlü kılmak ise o zaman Türkçe kullanımını güçlendirmek Bakanlığımızın temel görevlerinden biri olacaktır."

İngilizce'nin çok zengin olduğu yönündeki söylemleri hatırlatan Tekin, "Ben şunu iddia ediyorum: dünyanın en zengin dillerinden biri, Türkçe" dedi. Bakan Tekin, Türkçeye gereken özenin gösterilmesi gerektiğine işaret ederek "Teknolojinin tüm dünyayı belirli sınırlara ve dillere mahkûm etme tehdidi karşısında bizler Türkçeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Eğer Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek, böyle bir vizyonla evlatlarımızın yetişmesini istiyorsak Türkçemizin zengin varlığının da mutlaka kullanılmasını zorlamak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.