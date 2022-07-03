Öğrenciler DGS’de ter döküyor

Öğrenciler, 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık üniversiteye geçmek için Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) ter döküyor.

ANKARA (İGFA) - Binlerce öğrencinin 4 yıllık üniversiteye geçmek için gireceği Dikey Geçiş Sınavı (DGS), saat 10.15'te başladı. Sınav, 12.30'da sona erecek.

DGS, 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşuyor. DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak.

Kapıların kapanmasının ardından öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de kapı önünde çocuklarını bekledi.