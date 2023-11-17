Öğrenci yurdundaki asansör kazası iddialarına İletişim'den açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk’taki Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunun asansörü düştü" iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı asılsız olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara'da öğrenci yurdunda asansör kazası iddialarıyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı, iddiaya konu asansörün, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1’e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirdiğini kaydetti.

Açıklamada, "Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır" ifadeleri yer aldı.