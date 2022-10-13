Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi tanıtıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkânı sunarak akademik başarılarını arttırmak amacıyla hazırlanan Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı.ANKARA (İGFA) -MEB Şûra Salonu'nda yapılan tanıtım programında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikle böylesine kapsamlı bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek "Ortaokul ve lisenin tamamını kapsayan ve ilk kez herkese aynı kaynağı değil, bireyselleştirilmiş bir destek mekanizması sunan ve uzun yıllardan beri eğitim camiasının da özlemle beklediği bir sistem, çok kısa sürede hayata geçirildi. Tabii, bu bir başlangıç... Sistem sürekli güçlenecek, yeni güncellemelerle çok daha ileri noktalara sistemimizi evireceğiz. Sistemimiz; tüm ortaokul, tüm lise, tüm açık ortaokul ve açık lise öğrencileri ile tüm öğretmenlerimize açık. Bu sistemi aynı zamanda mezun olup YKS'ye girmek isteyen tüm öğrencilerimize de açacağız." diye konuştu.



Son yirmi yılda Türkiye'nin eğitimde ilk kez evrenselleşme ve kitleselleşme sürecinin sonuna geldiğini kaydeden Özer, diğer taraftan beşeri sermayenin de ilk kez maksimum verimlilikte kullanılmasına imkân sağlandığını vurguladı.

Özer, yine bu süreçte ayrımcılık uygulamalarına son verilerek tüm vatandaşların eşit bir şekilde muamele ile eğitimle buluşturulduğunu dile getirdi.

Bakanlık içinde bir birim kurduklarını anlatan Özer, liseye kayıt yaptırmayanlara tek tek ulaşılacağına işaret etti. Özer, "İrtibat kurup kendine en uygun seçenek hangisiyse, örgün eğitim mi, açık öğretim mi, mesleki eğitim mi? Kendisine o konuda bilgi verip gerekli entegrasyonun sağlanmasına çaba sarf edeceğiz. Derdimiz bu ülkenin çocuklarının eğitimle buluşmasını sağlamak. Nadir ülkelerin yakaladığı bu kadar başarıyı 20 yıla sığdırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız." diye konuştu.



Eğitime en büyük bütçenin verildiğini hatırlatan Özer, bu yılki bütçenin ek bütçeyle beraber 300 milyar lirayı geçtiğini kaydetti. Özer, "Dolayısıyla biz bu imkânları okullarımıza nasıl aktarabiliriz? Öğretmenimize, öğrencilerimize nasıl güvenli, sağlıklı ve tam bir ortamında eğitim aldırabiliriz diye tüm kaynaklarımızı verimli bir şekilde seferber etmeye çalışıyoruz." ded