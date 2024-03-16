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Oğlundan tehdit gören baba şikayetçi oldu
Keşan'da bir baba, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlu tarafından tehdit ve hakaret gördüğünü iddia ederek polise başvurdu.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE
GÜNDEM 16.03.2024, 15:32
Keşan'da bir baba, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlu tarafından tehdit ve hakaret gördüğünü iddia ederek polise başvurdu.
Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz Salı günü Büyük Cami Mahallesi Ülker Sokak'ta yaşanan olayda, S.Ö. isimli müşteki, uzaklaştırma kararı bulunan oğlu Ü.Ö.'nün kendisine karşı tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiğini beyan etti.
Ü.Ö. suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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