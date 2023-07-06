OEDAŞ Hatay'ı eski enerjisine kavuşturacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda Adıyaman’da elektrik arzının güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanması için gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayan OEDAŞ’ın yeni görev bölgesi Hatay oldu.HATAY (İGFA) - OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Temmuz ayı itibarıyla yeni görev yerlerinin Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olduğunu belirten Yalçın, “13’üncü ekibimiz Hatay’da çalışmalarına başladı

Depremin yaşandığı 6 Şubat’ın hemen ertesi gün Bakanlık koordinasyonunda Adıyaman’a intikal ettiklerini söyleyen Yalçın, “Deprem bölgesinde hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de dört ay boyunca elektrik arzının yeniden sağlanması için çalıştık. Adıyaman merkezde ve Gölbaşı ilçesinde 10 günde bir değişen 12 grup halinde toplam 374 arkadaşımız çalışmalara katıldı. Ekibimizde saha çalışanlarımızın yanı sıra iş güvenliği uzmanlarımız ve ekip yöneticilerimiz yer aldı. Bununla birlikte her türlü ekipman desteğini de sağladık.” dedi.

Ekipteki 11 kişinin Hatay'ın eski enerjisine kavuşması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüreceğini belirten Yalçın, bu çalışmalarda da yine kendi hizmet bölgemizden bölgeye ulaştırılan ekipmanların kullanılacağını ve bakanlık koordinasyonunda deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerini söyledi.