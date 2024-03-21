OEDAŞ haritalamada drona geçti

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, enerji nakil hattı ve köy şebekeleri projelerinin arazi etüt çalışmalarında drone kullanmaya başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), yaklaşık 50 bin metrekareye yayılan bölgenin her köşesine güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Şirket buna göre elektrik enerjisinin uzak noktalara taşınmasını sağlayan enerji nakil hatları ile köy şebekeleri projelerinin arazi etüt çalışmalarında dron kullanmaya başladı.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, enerji nakil hatları ve köy şebekeleri projelerinde dron kullanmaya başlamalarının sebebini şöyle anlattı;

“OEDAŞ olarak hizmet verdiğimiz beş ilimizde yaklaşık 22 bin km enerji nakil hattı, yaklaşık 13 bin km de köy şebekesi bulunuyor. Bu zamana kadar her sene ortalama 20 proje ile şebekelerimizin uzunluğunu artırıp, hatlarımızı yenileyip, kapasitemizi artırdık ve daha verimli enerji arzı sağladık. Ancak bu çalışmaların proje yapım süreçlerindeki arazi etüt çalışmaları oldukça meşakkatli. Özellikle engebeli arazilerde, yerden yapılan ölçümlerde daha kısıtlı koordinat verisine sahip olabiliyorsunuz. İşte bu yeni projemizle birlikte artık saha etütlerini dronlagerçekleştiriyoruz. Böylece çok daha kapsamlı veriler elde edip, detaylı haritama yapabiliyoruz. Proje kapsamında 17 çalışma arkadaşımız, endüstri profesyonellerinin kullandığı bir yazılım olan DJI Terra yazılımının kullanımına yönelik eğitimi tamamlayıp sertifikalarını alarak çalışmalara başladı.”

“YILDA 200 TON EMİSYONAZALTIMI SAĞLAYACAĞIZ”

Haritalama yaparken dron kullanımının zaman, verimlilik ve maliyet avantajı sağladığını ifade eden Yalçın, normal şartlarda 20 km’lik enerji nakil hattı en az üç yetkin personel, bir arazi aracı, bir yersel ölçüm cihazı ile yaklaşık 5 günde tamamlanabildiğine dikkati çekerek, "Aynı ölçüm için drondan yararlandığımızda ise iki yetkin personel, bir arazi aracı ile yalnızca bir günde çalışmamızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede yılda yaklaşık 20 olan proje sayımızı 100 civarına çıkarmayı planlıyoruz. Bu proje sayesinde karbon emisyonlarını yılda 200 ton civarı emisyonazaltımı sağlayarak, 150 ağacı kurtaracağız" diye konuştu.