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OEDAŞ direklerdeki arızaları seyir halindeki araçtan belirliyor

GÜNDEM 20.11.2023, 13:27
OEDAŞ direklerdeki arızaları seyir halindeki araçtan belirliyor

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, yüksek gerilim elektrik direklerindeki kısmi deşarj kaynaklı arızaların tespiti için Türkiye’de bir ilke imza atarak, bu hatlardaki radyo frekans emisyonlarını ölçebilen sistemi kullanmaya başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Enerji sektöründe geleceğin akıllı sistemlerini geliştirerek değişimin öncüleri arasında yer alan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Türkiye’de bir ilke imza atarak elektrik direklerindeki kısmi deşarj kaynaklı arızaların tespiti için bu arızanın radyo frekans emisyonlarını ölçebilen sistemi kullanmaya başladı.

Dünyada da sayılı örnekleri bulunan sistem, HEFE Enerji firması ile birlikte geliştirilirken testleri ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) tamamlanacak. Radyo frekans sistemini, OEDAŞ Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu anlattı.

Kısmi deşarjın, elektrik yüklerinin hat boyunca düzensiz hareket etmesi anlamına geldiğini ve müdahale edilmemesi durumunda hatta arıza meydana getirerek enerjinin kesildiğini söyleyen Halaçoğlu, “Enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması için kısmi deşarjların tespit edilip hat üzerinde onarım çalışmasının yapılması gerekiyor. Ancak hatta kısmi deşarj olup olmadığının anlaşılması için saha çalışanları her bir elektrik direğini ‘MEMS mikrofon’(NoiselessAcoustics-Gürültüsüz Akustik)aracılığıyla tek tek kontrol edip dinleme yapıyor. OEDAŞ’ın hizmet verdiği beş şehirde toplam 261 bin 240 adet elektrik direği olduğunu dikkate alırsak, bu işlemlerin ne denli zor ve uzun süreli olduğu daha iyi görülebilir. Biz de OEDAŞ Ar-Ge departmanı olarak, bu arızaların daha hızlı tespitini sağlamak üzere çalışmaya başladık HEFE Enerji ile iş birliği yaparak radyo frekans sistemini geliştirdik.” dedi.

Halaçoğlu, çalışmalara ciddi bir hız ve verimlilik kazandıran bu sistem enerji kesintilerinin de ciddi ölçüde azalmasını sağlayacağını söyledi.

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