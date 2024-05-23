Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Önceki akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 18.45 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde Yapımcak Sokak üzerindeki A.Güven Apartmanı’nın 4. katında meydana gelen yangında evde kiracı olarak kalan iki kız, mutfakta ocağa yemek koyduktan sonra terasa çıkarak hava almak istedi.

Bir süre sonra içeriden dumanların yükseldiğini gören kızlar, içeriye girdiklerinde mutfağın yandığını gördü. Durumu fark eden karşı komşu da aşağıya inerek başka bir komşudan aldığı yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Olayı görenlerin itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine itfaiye olay yerine geldi.

Yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da zarar gördü.

Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili araştırma sürüyor.