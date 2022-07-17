ÖBA'ya 6 milyondan fazla katılım oldu

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 24 Ocak 2022 tarihinde kurulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılan yüzden fazla eğitime, bugüne kadar 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek amacıyla Aralık 2021'de geliştirme çalışmaları başlatılan ÖBA, 24 Ocak 2022 tarihinde devreye alındı. Öğretmenlerin meslekî gelişim eğitimlerini yapabilecekleri ve içeriklere ulaşabilecekleri ÖBA, onların kişisel ve meslekî gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kuruldu. www.oba.gov.tr adresinden sunulan ÖBA'ya MEBBİS veya e-Devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

ÖBA'da sunulan hizmetlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden yüzden fazla eğitim yayımlandı. ÖBA üzerinden açılan eğitimlere, kurulduğu tarihten bu yana 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandı. Öğretmenlerimizin 944 bin 763'ü ÖBA'dan açılan eğitimlerden en az birini başarıyla tamamladı." dedi.



ÖBA'nın, öğretmenlerin meslekî gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri alabilmelerinin yanı sıra okul düzeyindeki ihtiyaçları karşılayacak özellikte plânlandığını belirten Bakan Özer, ÖBA'da senkron eğitim yapılabilmesi için gerekli altyapının da bulunduğunu dile getirdi.

ÖBA'da yayımlanan eğitimlere değinen Bakan Özer, "24 Ocak - 4 Şubat yarıyıl seminerleri kapsamında 10 adet eğitim ÖBA'dan yayımlandı. En az 1 eğitimin başarıyla tamamlanma sayısı 444 bin 850 oldu. 11-15 Nisan seminer döneminde 14 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen sayısı, 763 bin 061 oldu. 20-24 Haziran Mesleki Çalışma Döneminde de12 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. 898 bin 160 öğretmen tarafından en az bir eğitim tamamlandı. Öğretmenlerimizin birden fazla eğitime katılmasıyla birlikte bu sayı, toplamda 2 milyon 348 bin 747'ye ulaştı. Ek eğitimlerle beraber bugüne kadar toplam yüzden fazla eğitim yayınlandı. ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandı. Öğretmenlerimizin 944 bin 763'ü ÖBA'dan açılan eğitimlerden en az birini başarıyla tamamladı" diye konuştu.