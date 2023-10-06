O tarihte Tripy'nin dakikası sadece 1 TL olacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla hizmete alınan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy'nin "1'inci yaşı" nedeniyle 7 Ekim'de dakikası sadece 1 TL'den hizmet vereceği açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarıyla bu alandaki iddiasını güçlendiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Sakarya'da devreye aldığı "Tripy" elektrikli bisiklet kiralama hizmeti 1 yaşını doldurdu.
7 EKİM’DE İNDİRİMLİ ÇALIŞACAK
İlk yaşına giren Tripy'nin hizmete girdiği tarih olan 7 Ekim'de indirimli hizmet vereceği belirtildi. Sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak adına atılan adımlardan biri olan bu çalışma, birçok vatandaşın da projeyle tanışmasını sağlayacak.
Yapılan açıklamaya göre Sakarya'nın genelindeki istasyonlarda kiralama hizmeti için tahsis edilen Tripy'ler 7 Ekim'de "dakikası 1 TL" tarifesiyle çalışacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|15
|4. Trabzonspor
|8
|13
|5. Beşiktaş
|7
|13
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Alanyaspor
|8
|10
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Kocaelispor
|8
|18
|3. Bandırmaspor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3