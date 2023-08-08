O tarihlerde gözünüz yukarıda olsun!

Meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak ve saatte 60- 100 adet arasında görülebilecek.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu yıl 10-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında yine etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent’te düzenlenecek.

TÜBİTAK tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent’te düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda 25. kez gerçekleştirilecek etkinliğe Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın da katılması bekleniyor.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE GÖZYÜZÜNÜ İNCELEME

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin ev sahibi yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Antalya Saklıkent’te astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme ve Türkiye’nin aktif haldeki en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi’ni gezme fırsatı bulacak.

Gökyüzü gözlemine en uygun bölgelerden biri olan Saklıkent’te astronomi tutkunlarının, 3 gün boyunca teleskop ve çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkarmanın yanında çadırlarında konaklayarak doğa ile iç içe olma şansları olacak.

Bu seneki etkinliğe ise Türkiye’nin dört bir yanından 12 bin 500 kişi başvurdu, bu başvurular arasından 1000 kişi kurayla belirlendi.