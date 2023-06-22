O hastalık ölüm nedenlerinde ilk sırada

TÜİK verilerine göre bir yılda ölenlerin sayısı 2021’de 566 binken, geçen yıl 504 bine geriledi. Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı.

Yıllık ölümler pandemiyle birlikte artmış, 2019’da 436 binken 2020’de 509 bine yükselmişti.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2022 yılında yüzde 35,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

2021’de ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer alan COVID-19, 2022’de beşinci sıraya geriledi.

2021’de ölümlerin yüzde 11,5’i COVID-19’dan kaynaklanırken bu geçen yıl yüzde 4’e düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2022 yılında binde 11,7 ile Sinop oldu. Bu ili binde 11,2 ile Kastamonu, binde 10,3 ile Edirne, binde 10,2 ile Kırklareli izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,0 ile Batman izledi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,2 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2021 yılında 10 bin 89 iken 2022 yılında 9 bin 522 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2021 yılında binde 9,3 iken 2022 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.