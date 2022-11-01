NVİ: Gelmeyecekseniz randevuları iptal edin!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden dolayı aldığı randevuya gelemeyeceklere, diğer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevularını iptal ettirmelerini, aksi taktirde iki hafta sonraya randevu verilebileceği konusunda vantandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerinde sunulan hizmetlere ilişkin randevu taleplerinde artış olduğu kaydedildi.

Vatandaşların randevu taleplerinin nüfus müdürlüklerinde görevli personel tarafından en kısa sürede karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, randevu saatinde nüfus müdürlüklerine gelemeyenlerin toplam randevu taleplerinin yüzde 15'ini oluşturduğuna, bu nedenle zaman zaman mağduriyetler yaşadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir."