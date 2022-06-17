Nusret'in Kapicciiiinoo'su kapılarını açıyor

Nusret Gökçe yeni göz bebeği “Kapicciiiinoo” ile kahve sektörüne yeni bir soluk getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Nusret Gökçe, ilk kahve dükkanını Maçka Palas’ta açıyor. “Kapicciiiinoo”, lokal üreticilerle aylarca süren görüşmelerden sonra özenle seçilen kahve çekirdekleri ile açılışa hazır. Tarifinde, kahve konusunda deneyimli ekibi tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülen ve seçilen kahve çekirdekleri bulunuyor. Her detayı özenle hazırlanan “Kapicciiiinoo”, özel olarak seçilen asidi yüksek ve aromalı kahve çekirdekleriyle, ölçekli hazırlanan arıtma suyuyla nitelikli ve enfes bir kahve deneyimi sunuyor. İçerisinde Türkiye’nin tek La Cimbali M200 kahve makinesi bulunan “Kapicciiiinoo” üçüncü nesil kahve dükkanı olarak hizmet veriyor.

İçeri girdiğiniz andan itibaren Art Nouevau ve retro dizaynı ile birlikte sizi kahve ile özdeşleşen İtalya’da hissettiriyor. Tavanda özel olarak tasarlanan ters kahve bardaklarıyla, turuncu renginin verdiği enerji ve el yapımı ürünlerle “Kapicciiiinoo”, dizaynı ile görenlere bambaşka bir kahve dükkanı deneyimi sunuyor.

Logosu Nusret Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan “Kapicciiiinoo” her yöntem kahve deneyimine ek olarak tamamen doğal ürünler kullanılarak, mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri ile içeriği oldukça geniş bir menüye sahip. Günlük olarak deneyimli şefler tarafından hazırlanan, taptaze pastane ürünleri ve çıtır çıtır kruvasanlarıyla misafirlere özel bir deneyim yaşatıyor.