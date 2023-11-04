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Nurullah Genç, Kocaeli Çayırovalı sevenleriyle buluştu

GÜNDEM 04.11.2023, 17:39
Nurullah Genç, Kocaeli Çayırovalı sevenleriyle buluştu

Kocaeli Çayırova 4. Kitap Günleri’nin ikinci gününde Şair Nurullah Genç, ‘Sanat ve Hayat’ isimli söyleşide, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA)-  On binlerce kitap, onlarca yayın evi ve seçkin yazarların kitapseverlerle buluştuğu Kocaeli Çayırova 4. Kitap Günleri’nin ikinci gününde, söyleşiler ve etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Çayırovalı sevenleriyle buluşan Şair Nurullah Genç, ‘Sanat ve Hayat’ isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi öncesinde Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Salih Palaz kürsüye çıkarak, Genç’in dizeleriyle salondaki Çayırovalılara seslendi ve kitapseverlere katılımlarından ötürü teşekkür etti. Palaz’ın konuşmasının ardından söz alan Şair Nurullah Genç, konuşmasında Gazze’de yaşanan drama değinerek, dünyanın sessiz kalmasını eleştirdi.

BU BAYRAK ALTINDA HİÇBİR MAZLUM ÖLMEDİ

Genç, söyleşide şunları aktardı; “Dünyanın adaleti kalmadı. Biz burada konuşurken, Gazze yerle bir oluyor. Bu dünyanın neye ihtiyacı var insanlığın bir düşünmesi lazım. Acaba bir gün dünya insanlığını uyandırabilir miyiz diye bir hayalim var. Hülya demek güzel hayal demektir benim Hülyam, bu insanlığın ay yıldızın gölgesinde bir kez daha bir araya gelsin. Çünkü bu bayrak altında hiçbir mazlum ölmedi.

BATI MEDENİYETİNİ İYİ TANIYAMADIK

Biz insanlarımıza Batı’yı öğretemedik. Batı’da medeniyet yoktur. Batı’da çıkarcılık vardır ancak bizim anlayışımızda merhamet vardır. Ateş şu an Gazze’de. Ukrayna’da ölen mazlumların kanı da Gazze’de ölen mazlumların kanı da Amerika’nın üzerindedir çünkü Amerika olmasa İsrail olmazdı. Batı medeniyetini iyi tanıyamadık.

BATI MEDENİYETİ GUGUK KUŞU GİBİDİR

Batı medeniyetini size Guguk Kuşu üzerinden örnek vereyim. Batı medeniyeti bir Guguk Kuşu’dur. Guguk Kuşu yuva yapmaz. Güzel bir yuva görürse oraya bir yumurta bırakır. Guguk Kuşu’nun yavrusu da 12 günde doğar ve yuvayı tahrip eder. İnsanlar Guguk Kuşu gibi olamaz çünkü Allah bize akıl vermiş Batı medeniyeti Guguk Kuşu medeniyetidir. O yüzden uyanık olmalıyız. Guguk Kuşu anlayışlıları fark etmeliyiz.

GÜNÜN ANISINA ÇİÇEK VE PLAKET VERİLDİ

Orta Doğu Amerika’nın menfaat pazarıdır. Umurunda mı sanıyorsunuz orada ölen çocuklar Biden’ın. Merhamet her kalbe nasip olmayacak masumiyetin adıdır diyor İbn-i Haldun. İsrail demek sapıklık demektir ve tüm dünya İsrail’in sapıklığını seyrediyor. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının temsilcileriyiz. Biz gönüller sultanı bir milletin evladıyız. Bu dünyanın bizim milletimize ihtiyacı var. Daha adil bir dünya mümkün demek bu dünyanın ihtiyacıdır.” Nurullah Genç’e günün anısına Başkan Yardımcısı Salih Palaz ve protokol üyeleri tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Şair Genç konuşmasının ardından sevenlerinin kitaplarını imzaladı ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

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