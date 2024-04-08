Nurten Yontar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar Ramazan Bayramı dolaısıyla yayıkmladığı mesajında; “Gönül coğrafyamızı güzelleştiren ve yüreklerimizi bir kez daha sevgi, dostluk ve dayanışma hisleriyle dolduran mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Hepimiz için büyük öneme sahip olan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk, barış ve dayanışma ortamı oluşturan bayramlarda ülkemize ve milletimize olan sorumluluklarımızı daha yakından hatırlamalıyız.

Her günümüzü bayram tadında yaşamak için; yoksulluğu yok etmeli, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeli, toplumsal adaleti sağlamalı. Herkesin hakkının sonuna kadar korunduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeliyiz. Bizlere özgürlük ve demokrasi içerisinde bayramlar yaşama fırsatını veren ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor; Ramazan Bayramı'nın milletimize, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum” dedi.