Son Dakika

Nurten Çetin'den 'Edirne’nin kurtuluşu' konferansı

GÜNDEM 02.12.2023, 08:00
Nurten Çetin'den 'Edirne’nin kurtuluşu' konferansı

Nurten Çetin, Türk Tarih Kurumunda, Edirne’nin kurtuluşunu ele alan bir konferans gerçekleştirdiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Türk Tarih Kurumu tarafından, Edirne’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından kurtuluş sürecinin ele alındığı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin’in konuşmacı olduğu “Millî Mücadele’de Edirne” konferansı ve “Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Edirne Sergisi” düzenlendi. Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da davetli olarak katıldı.

Türk Tarih Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Konferans öncesinde Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne’nin öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklamada, “Edirne’nin kurtuluşu yıl dönümü vesilesiyle Türk Tarih Kurumu’nda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler devam ediyor. Trakya Üniversitesi olarak Edirne’nin kurtuluşu yıl dönümü için yalnızca Edirne’de değil, aynı zamanda Ankara’da da faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ankara’da Edirnelileri bir araya getirmenin ve şehrimizin kurtuluş yıldönümünü kutlamanın oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok fazla bilinmeyen Edirne fotoğraflarının da bu vesileyle araştırmacıların hizmetine sunulmasını da günün bir armağanı olarak görüyorum. Başta Prof. Dr. Nurten Çetin Hocam olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Prof. Dr. Nurten Çetin “Millî Mücadele’de Edirne” adlı konferansında 1918’de Trakya’daki askeri, siyasi sosyal ve ekonomik durum hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Çetin, arşiv belgeleri ışığında Trakya’da Milli Mücadelenin ilk adımlarından başlayarak yürütülen mücadele, Edirne’nin işgali, işgal altında Edirne ve Edirne’nin kurtuluşu sürecini hakkında bilgi paylaştı.

Konferansın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Prof. Dr. Nurten Çetin’e hediye takdim ederek, vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Daha sonra 1800’lerin sonundan cumhuriyetin ilk yıllarına Edirne’nin önemli yapıları ve genel görünümünü yansıtan 30 fotoğrafın yer aldığı “Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Edirne Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Hatayspor 14 18
9. Kasımpasa 13 18
10. Rizespor 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Ahlatçı Çorum FK 14 20
8. Sakaryaspor 13 20
9. Keçiörengücü 13 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 13 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Getafe 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3