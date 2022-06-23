Nureddin Nebati Kayseri'ye geliyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuk Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati olacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni dünyaya duyuracaklarını söyledi. İlk 5 yıllık periyotta yerel, ikinci 5 yıl ulusal, üçüncü 5 yıllık planlarında uluslararası boyuta taşımak için çıktıkları yolda ilk yıllarla birlikte ulusal çizgide bir zirve ortaya koyduklarını belirten Özcan, "Bu yıl düzenleyeceğimiz 4. Kültepe Ekonomi Zirvemiz ile uluslararası platform için ilk adımımızı atmış bulunmaktayız.

Hazine ve Maliye Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız, 5 farklı ülkenin büyükelçileri, Türki Cumhuriyetlerde iş yapan temsilcilerimiz ve 81 vilayetten katılım gösterecek yüzlerce iş dünyası temsilcileri bugün itibariyle şehrimize gelmeye başladı. Otellerimiz doldu, esnaflarımız yöresel ürünlerini satmaya başladı. Bu organizasyon Kayseri’nin 15-20 yıllık yakın zamanda altın harflerle tarihteki yerini bulacak! Bu tarih destek olanları da, köstek olanları da yazacak. ‘Kültepe’ markasını şehrimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Program 24 Haziran Cuma günü Kayseri’de 400’ü aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek.