Nurdağı-Gaziantep arası 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep yolunu bölünmüş yol standardına yükselteceklerini belirterek, 60 dakikaya kadar çıkan seyahat süresini 30 dakikaya düşüreceğini açıkladı. Proje ile yıllık toplam 115 milyon TL tasarruf edilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nurdağı-Musabeyli Ayrımı-Gaziantep Yolu temel atma törenine katıldı.

Gelişmiş bir medeniyetin ve güçlü bir ülkenin en önemli göstergelerinden birinin de sahip olduğu ulaşım ağı ve altyapısı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, karayolu taşımacılığının ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modları arasında yer aldığını söyledi.

"Hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılık faaliyetlerindeki kilit rolüyle adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyona sahiptir" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek kalitede, kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenli bir hizmet sunan, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm vatandaşlarımız için etkin bir karayolu ulaşımına imkan sunan yatırımları bir bir hayata geçirdi. Bizden teveccühünü hiçbir zaman eksik etmeyen milletimizden aldığımız güçle, Türkiyenin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılım, her alanda gözle görülür biçimde vücut buldu. Her zaman olduğu gibi Türkiye aşkı ile gençlerimize daha iyi bir gelecek, daha güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için karıncalar gibi çalışıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI BİR KORİDORA DÖNÜŞTÜRDÜK"

AK Parti iktidarı boyunca 20 yılda, 100 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanırken, 2003 yılından bugüne Türkiyenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi; ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi mega karayolu projelerini başarıyla bitirdik ve milletimizin hizmetine sunduk. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometrenin üstüne çıkardık. Kara yollarımızdaki ulaşım hızını güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin ve hareketliliğin önündeki bütün engelleri kaldırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Karayollarımızdaki tünel uzunluğunu, 13 kattan fazla artırarak, 664 kilometreye çıkardık. Kara yollarımızdaki ulaşımı hızlı güvenli, konforlu hale getirdik. 20 yıl önce yaklaşık 8 milyon olan araç sayısı bugün 26 milyona çıkmış olmasına rağmen bugün sahip olduğumuz bölünmüş yol ağı ile trafik kazası oranları ve can kayıplarını yüzde 82 düzeyinde azalttık. Konforlu ve emniyetli yollarımızla ulaşımın kalitesini yükselttik" ifadelerini kullandı.