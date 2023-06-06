Numan Kurtulmuş TBMM'ye resmen aday

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Başvuru sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Dün de AK Parti ve MHP grubunun kendisini TBMM Başkanlığı'na aday gösterdiğini anımsatan Kurtulmuş, meclisi çok önemli ve çok zor gündemler beklediğini ifade ederek, "TBMM üzerine düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir, Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için adımları atacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra söz, TBMM'deki çok değerli 600 milletvekilindedir." dedi.

Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti.

TBMM Başkanlığı için bugün akşam 24.00'e kadar adayların başvurusu olabilecek. 7 Haziran'da yapılacak oylama sonucunda TBMM 30'uncu yeni başkanı seçecek.