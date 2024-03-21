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Numan Kurtulmuş'tan Tekirdağ için taziye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı
GÜNDEM 21.03.2024, 16:35
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Tekirdağ'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayan TBMM Başkanoı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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