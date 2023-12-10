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Numan Kurtulmuş'tan 10 Aralık mesajı

GÜNDEM 10.12.2023, 18:14
Numan Kurtulmuş'tan 10 Aralık mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü ile Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) -  TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, geride kalan 75 yıllık sürece bakıldığında insanlığın farklı kıtalarda, farklı zaman dilimlerinde birçok sınamadan geçtiği ve çoğunda küresel ölçekte sınıfta kaldığı maalesef ortada olduğunu belirterek, "Dün Irak, Suriye, Srebrenitsa, bugün ise Gazze; insanlığın ve insan haklarının can çekiştiğinin delilidir" dedi.

Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki; dünya devletleri imza attıkları bu Beyanname’nin gerektirdiği sorumluluktan kaçındığını ifade eden Kurtulmuş, "İnsan hakları evrenseldir ve herkesi eşit şekilde kapsamalı, korumalıdır. Bazılarının eşit ama bazılarının daha fazla eşit olduğu bir dünya düzeninin sürdürülebilir olmadığı aşikârdır. Savaşlar, göçler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, şiddet ve hak ihlalleri her gün daha da büyüyen devasa sorunlarımızdır. Bu meyanda mevcut kurumların yeniden yapılandırılması zorunluluğa dönüşmüştür. Türkiye olarak insanlığın geleceği için inisiyatif almaya ve öncülük etmeye her zaman hazırız. Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün, başta savaş ve soykırımın yok ettiği Gazzeliler olmak üzere tüm dünya için bir çıkış kapısı, bir çözüm noktası, bir kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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