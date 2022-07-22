Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) mezuniyet coşkusu

Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun öğrenciler için NNYÜ Yerleşkesi Tören Alanında gerçekleştirilen programa Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Mütevelli Heyet ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptı. Üniversitelerinin fiziki altyapısı ve donanımıyla gelişmiş, çağdaş eğitim veren özgün bir bilim yuvası olduğunu belirten Rektör Güney, “Akademik birimlerimizdeki tüm eğitim alanları günümüzün modern araç, gereç ve laboratuvarlarıyla donatılmıştır. NNYÜ’de eğitim öğrenci odaklı, tasarım ve uygulama odaklıdır. Bu sebepten dolayı, bu yıl Üniversitemiz öğrencileri TÜBİTAK öğrenci projelerinde, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri içerisinde Türkiye ikincisi olmuşlardır. Ayrıca lisans öğrencilerimiz uluslararası saygın dergilerde makaleler yayınlamışlar ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuşlardır. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Üniversitemizdeki ders müfredatlarında dijitalleşmeye, yazılıma ve yapay zeka tekniklerine ağırlık verilecektir.” dedi.

YKS sonuçlarının pazartesi günü açıklandığını hatırlatan Rektör Güney, tercih yapacak aday öğrenciler için de önemli bir hatırlatma yaptı. Güney, “Tercih yapacak aday öğrenciler, tercih yapacakları üniversiteleri mutlaka hem kendileri hem de aileleri ile birlikte ziyaret etmeliler ve üniversitenin akademik, eğitim, sosyal, kültürel, sportif, beslenme ve barınma gibi imkanları yerinde görmelilerdir. Bizde Üniversite olarak 5 Ağustos’a kadar Üniversitemiz Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde aday öğrencilere danışmanlık hizmeti vereceğiz ve aday öğrencileri aileleri ile birlikte Üniversitemizin laboratuvar imkanlarını, eğitim imkanlarını, sosyal, kültürel ve diğer imkanlarını görmek için Üniversitemize bekliyoruz.” dedi.

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Mahmut Özbıyık’da mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada öğrencilerin iş hayatında başarılı olabilmeleri için önemli ipuçları verdi. Üniversiteden mezun olmanın aynı zamanda yeni görev ve sorumlulukların kapısının aralanması anlamına geldiğini hatırlatan Özbıyık şunları söyledi: Üniversitemizden aldığınız eğitim ve bilgi ile sizler içinde kendi branşınıza has aletler olan bir takım çantasına sahip olmaktasınız. Bu çantanın içindeki çeşitlilik sizlerin başarısında önemli roller oynayacaktır. Bir hatta iki yabancı dil, bilgisayar dillerine hakimiyet, kodlama, yazılım ve diğer beceriler sizin takım çantasını zenginleştirecek ve rekabette sizleri önlere taşıyacaktır. Bugünün dünyasında rekabeti daha çetin yaşamaktayız. Daha önce hiç tanımadığınız iş tanımları, meslekler ile karşı karşıya gelmekteyiz. Bu şartlarda başarıyı yakalamak isteyen herkesin, bu yeni dünyaya ayak uydurmak için gayret etmesi ve çok çalışması gerekiyor. Çok çalışmak için ya sevdiğiniz işi yapın veya yaptığınız işi sevin."

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar’da ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Yükseköğretim ve Yardım Vakfı’nın Türkiye’de tek olduğunu belirterek, “Kesinlikle bir kar gayesi gütmeyen hayır kuruluşudur. Kar kuruluşu değildir. Onun için diyorum ki; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Türkiye’de tekdir.” Gençlere tavsiyelerde de bulunan Özhamurkar, “Allah yolunuzu açık etsin. Ok gibi doğru olursanız hedefe varırsınız. Yay gibi eğri olursanız elde kalırsınız. Elde kalıcı olmayın, hedefe gidici olun. Çevrenize bir bakın annesinin, babasının duasını almış, perişan olmuş tek kişi göremezsiniz. Annesinin, babasının bedduasını almış, ihya olmuş kişide göremezsiniz.” dedi.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu plaketleri çaktı. Daha sonra öğrencilere mezuniyet belgeleri varildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.