Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden TÜBİTAK başarısı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) TÜBİTAK öğrenci projelerinde vakıf üniversiteleri arasında Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, NNYÜ öğrencilerinin 20 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alındığında, NNYÜ ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında desteklenen projeler açısından Türkiye ikincisi, hem vakıf hem de devlet üniversiteleri arasında ise Türkiye dördüncüsü oldu.

TÜBİTAK’ın 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programının amacının üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek olduğunu belirten NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, desteklenen projelerin makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderlerinin TÜBİTAK tarafından hibe edileceğini söyledi. Güney, projeleri kabul edilen öğrencileri ve projelere destek veren danışman akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.