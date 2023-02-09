Nuh Naci Yazgan Üniversitesi kapılarını K.Maraş'a açtı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) kampüs alanı içinde bulunan yurtlardan bir bloğunu Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilerine ve birinci derece yakınlarına tahsis etti.Mehmet UZEL (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

NNYÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de tek yürek olarak milletimizin yanındayız. Depremin yol açtığı yaraların bir an önce sarılabilmesi adına, Üniversitemiz kampüs alanı içinde bulunan bir blok öğrenci yurdu, depremde zarar gören Üniversitemiz öğrencileri ile birinci derecede yakınlarının konaklayabilmesi için tahsis edilmiştir."