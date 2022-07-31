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Nöbetçi eczane bilgisi aramaya son!

GÜNDEM 31.07.2022, 13:47
Nöbetçi eczane bilgisi aramaya son!

e-Devlet, nöbetçi eczane bilgisi aramaya son verdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer aldı.

Acil durumlarda ihtiyacınız olabilecek nöbetçi eczane bilgilerine e-kapı üzerinden ulaşılabileceğinin altı çizildi.

https://twitter.com/dijital/status/1552979983953526785

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