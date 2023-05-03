Nöbet ücretlerini istiyorlar

Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda nöbet (fazla mesai) ücretlerinin zamanında ödenmeyerek çalışanların mağdur edilmesi hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker açıklama yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Körfez Devlet Hastanesi çalışanlarını iş yeri temsilcileri ile birlikte ziyaret eden Şube Başkanı Çeker ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Başkan Çeker yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda nöbet (fazla mesai) ücretlerinin zamanında ödenmeyerek geç ödenmesine sağlık çalışanları tepkili. Kurumlarda görev yapan çalışanlar, çalışma hayatında yaşamış oldukları sorunları kurum gezilerimizde dile getirmektedirler. Son zamanlarda nöbet ücretlerinin zamanında yatırılmamasından kaynaklanan sorun nedeniyle çalışanlar ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler.

Nöbet ücretlerinin vaktinde yatırılmayarak geç yatırılması bakanlık tarafından alışkanlık haline geldiğini, bu durumdan çalışanlar rahatsızlık duyduklarını ödemelerini zamanında yapamadıkları için, aile bütçelerinde ciddi açık verdiklerini sendikamıza ilettikleri gibi kurum ziyaretlerimizde tarafımıza ifade ettiler.” Dedi. Sendikamıza iletilen şikâyetler doğrultusunda Türk Sağlık Sen Genel Merkezimiz,Sağlık Bakanlığa bağlı birçok sağlık kurum ve kuruluşunda 2023 yılı Mart ayına ait nöbet ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle bakanlığa resmi başvuruda bulunmuştur.

Nöbet ve fazla mesaiücretlerinin hangi zaman diliminde ödeneceğine ilişkin657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmenliğindeve Sağlık Bakanlığını Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Nöbet Ücretleri’ konulu 2010/21 sayılı Genelgesi ortada iken çalışanın nöbet ve fazla mesai ücretlerinin zamanında ödenmeyerek, bunu da alışkanlık haline getirmek sureti ile sağlık çalışanlarının mağdur edilmesini hiçbir vicdan kabul etmez. Sağlık Bakanlığı çalışanların nöbet ücretlerini ivedilikle ödeyerek, çalışanların mağduriyetine son vermelidir.

ZÜCACİYE SENDİKACILIĞI

Yüksek enflasyon, artan maliyetler karşısında ezilen kamu çalışanlarını görmezden gelen, feryatlarına kulaklarını tıkayan sarı sendika (Malum Sen) çalışanların sorunu olunca ortadan kaybolmakta, sair zamanlarda ise çiçek böcek, bardak, beyaz eşya dağıtarak zücaciye sendikacılığı yapmaktan öteye gitmemektedir. Sanırım çalışanların sesini ve sorunlarını ilgili yerlere iletmekten korkmaktadırlar. Bir gerçek vardır ki Sağlık çalışanlarının tek sesi Türk Sağlık Sendir. Sağlık çalışanlarının sorunlarını her platformda dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sorunların çözüme ulaşmasında var günümüzle çalışmaya ilk günkü gibi devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.