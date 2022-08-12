NNYÜ Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı. NNYÜ’nün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli), Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme (Tezli), İşletme Yönetimi (Tezsiz), İktisat (Tezli ve Tezsiz), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programlarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 16’sı burslu olmak üzere toplam 188 öğrenci alınacak.

NNYÜ’de açılan programlarda yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların 9 Eylül 2022 tarihine kadar Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen ya da online başvurmaları gerekiyor. Yüksek lisans ve doktora programlarıyla ilgili tüm detaylı bilgiler üniversitenin http://www.nny.edu.tr internet adresinde yayımlandı.