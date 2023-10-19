NNYÜ'den Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dönüşüm konferansı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü tarafından “Nuh Naci Yazgan ve Osmanlıdan Cumhuriyet'e Dönüşüm” konulu bir konferans düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında NNYÜ Mühendislik Fakültesi Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin ilgiyle takip ettiği konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Şahin, değişimlerin en önemli aşamasının Cumhuriyet olduğunu hatırlatarak Osmanlıdan Cumhuriyete dönüş sürecinde ki tarihi gelişmeleri ve buna bağlı olarak yaşanan demografik, sosyal, kültürel ve iktisadi değişimler hakkında bilgiler verdi.

Bu büyük değişim ve dönüşümün içinde yer alan Kâtipzade Nuh Naci Yazgan’a ayrı bir başlık açan Şahin, Nuh Naci Yazgan’ın Sivas Kongresi’ne katılmasını, milli mücadele yıllarını, milletvekili olarak Meclis’te bulunmasını, Kayseri’den üç arkadaşıyla birlikte Adana’daki Milli Mensucat Fabrikasını satın alıp üretime geçirmesini ve sonraki süreçlerini kronolojik dizine göre anlattı. Şahin, “Tarihin her döneminde zengin adamlar olmuştur. Ama müteşebbislik başka bir kavramdır. Müteşebbis zengin olmayabilir. Müteşebbis yaratıcı insandır. Üretici insandır. Organizatör olan insandır. İhtiyacı belirleyip ona uygun davranan insandır. Bunun neticesinde zenginlik gelebilir. O ayrı ama müteşebbisin zengin olması şart değildir. İşte Nuh Naci Yazgan, Türkiye’nin ilk müteşebbislerinden birisidir.” dedi.