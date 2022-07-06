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Niyazi Özcan'a son veda
GÜNDEM 06.07.2022, 07:45
22. Dönem Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan’ın cenazesi için 05 Temmuz Salı günü Saat 13.00’da Kayseri Valiliği önünde Resmi Tören düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Düzenlenen cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
73 yaşında vefat eden Niyazi Özcan’ın cenazesi, Valilik önünde yapılan törenin ardından, Hulusi Akar Camisi’nde kılınan cenaze namazına müteakip, Kayseri Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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