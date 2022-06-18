Nissan Türkiye'de kurumsal iletişim değişimi

Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Umut Kır olduBURSA (İGFA) - Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonuna otomotiv sektörünün duayen iletişim yöneticisi Umut Kır getirildi. Umut Kır, 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeni görevine başlayacak. 2021 yılından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev alan Umut Kır, gerçekleşen bu atama ile Nissan Türkiye’nin Kurumsal İletişimine yeni bir yön verecek.

Bu üst düzey atama ile birlikte Kurumsal İletişim, Medya İlişkileri, İç İletişim gibi tüm iletişim faaliyetlerini yürütecek olan Umut Kır yeni pozisyonunda direkt olarak Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak. Ayrıca Nissan’ın elektrifikasyon stratejisi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Ambition 2030, EV 36Zero, Nissan Next, 2050 Sıfır Karbon konularında da stratejik iletişim yönetimini sürdürecek.