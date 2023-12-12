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Nilüferliler Konak Mahallesi'nden ne derece memnun?

GÜNDEM 12.12.2023, 13:36
Nilüferliler Konak Mahallesi'nden ne derece memnun?

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi, 'Mahallemin Muhtarları' programında mercek altına alındı. Mahalle Muhtarı Hale Çağan, Konak Mahallesi’nin elektrik hatlarının yer altına taşınmasının planlandığını belirtti.Emirhan AKGÜL - M. Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı için Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntıları dinlendi.

MAHALLE MUHTARDAN RAHATSIZ

Bir daha aynı muhtarı seçmek istemediklerini belirten Konak mahalle halkı, “Memnun değiliz. Sadece tanıdık arkadaşlarına yardım ediyor. Biz hiçbir hizmet görmedik. Ben rahatsızlığım sebebi ile bir yere gidemiyorum ama kendisinden çok şikayet duyuyorum" dedi.

"Daha fazla yeşillik, daha fazla oyun parkları çocuklar için daha güzel olur" diyen bir başka mahalle sakini de, "Hale Çağan muhtarımızdan çok memnunuz. İnanın burada yardımcı olmadığı kimse yoktur. Muhtarlığımıza gelen herkese yardımcı olur. Ondan çok memnunuz, İnşallah yeniden mahallemizin muhtarı olur" diye konuştu.

MUHTAR ÇAĞAN: MAHALLEMİZİN ELEKTRİK HATLARINI YERALTINA TAŞIMAYI PLANLIYORUZ

Mahallede elektrik hatlarının yer altına alınmasını isteyen Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan ise,  üç dönemdir Konak Mahalle Muhtarlığı'nı yaptığını kaydetti.

2009 yılında çevresinin isteği üzerine göreve geldiğini, kısmet olursa bir dönem daha mahalle sakinleri ile birlikte görev almak istediğini belirten Muhtar Çağan, "Belediyelerimiz iyi hizmet veriyor. Tabii biz de halkın talepleri aracılığıyla mahallemize kazandırmaya çalışıyoruz. İnsan yaşadığı her yerde daha kaliteli hayat sürdürmeyi hedefler. Biz de bunlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mahallemiz çok sorunlu bir bölge değil. Bazı eksiklerimiz var mesela asfalt ve kaldırımlarımız eski ve bunlar için yenileme ve onarım gerekli ve önemlidir. Bunlara öncelik veriyorum. Belediye ile iletişime geçiyorum taleplerimi sunuyorum. Kış aylarının gelmesi ile bu işlere daha fazla önem veriyorum ve bu durumun giderilmesini hızlandırmaya çalışıyorum. Güvenlik açısından aydınlatmaya ihtiyacımız var. Daha sağlıklı olsun diye mahallemizdeki elektrik hatlarının yer altına taşınması için Nilüfer Belediyesine talebim oldu. Bir an önce seçimler başlamadan mahalle sakinleri için bunların düzeltilmesini diliyorum.  Buradan tekrardan belediyemize sesleniyorum, elektrik hatlarımızı yer altına taşıyalım. Mahalle sakinlerinin sağlığı açısından daha güvenli olacaktır. Buradan tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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