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Nilüfer Kent Konseyi’nin yeni başkanı Mustafa Berkay Aydın

Nilüfer Kent Konseyi’nin yeni başkanı, 26 Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda belirlendi İki adayın yarıştığı seçimde 284 oyun 203’ünü alan Mustafa Berkay Aydın başkan oldu

GÜNDEM 03.06.2024, 14:02
Nilüfer Kent Konseyi’nin yeni başkanı Mustafa Berkay Aydın

Nilüfer Kent Konseyi’nin yeni başkanı, 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda belirlendi. İki adayın yarıştığı seçimde 284 oyun 203’ünü alan Mustafa Berkay Aydın başkan oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi 26. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Ortak Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Okan Şahin, Zerrin Güleş, Serpil Altun, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Yoğun ilgi gösterilen genel kurulda salon tamamen doldu.
 

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz’ün açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması gerçekleşti. Daha sonra yapılan oylamada Fehmi Enginalp, Sudem Duran ve Gökhan Aydın genel kurulun divan kurulunu oluşturdu. Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent konseylerinin, bulundukları kentlerde kamuoyu oluşturmada ve halkın sorunlarının çözümünde önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Nilüfer Kent Konseyi’nin de ‘demokrasi kentini’ yaşama geçirmekte en önemli paydaş olduğunu belirten Özdemir, bundan sonra da öyle olacağını dile getirdi. Yerelde demokrasiyi güçlendirmek, kenti sahiplenerek, birlikte yönetmek istediklerini vurgulayan Özdemir, “Kent Konseyi’nin ana görevi ortak aklı yakalamaktır. Ortak akılla, kentimizin, ülkemizin sorunlarının çözümü için, ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyduğumuz demokrasiyi güçlendirmemiz, bunu da yerelden merkeze, yani tabandan yukarıya doğru sağlamamız gerekiyor. Elbette bu da sadece yerel yönetimin bireysel çabasıyla olmaz.

Bizlere bu konuda Nilüfer Kent Konseyi gibi kentin tüm paydaşları önemli katkı sağlıyor. Unutmayalım ki bir kentin gelişimi, orada yaşayan insanların yönetime aktif katılımı ve sahiplenmesiyle mümkün olur. İşte Nilüfer Kent Konseyi, bu katılımın ve sahiplenmenin en güzel örneklerinden. Nilüfer Kent Konseyi’nin bütün katılımcılarına teşekkür ediyorum. Eminim ki önümüzdeki günlerde birlikte bu kent için çok daha güzel işleri birlikte yapacağız” diye konuştu.

Başkan Özdemir'in ardından konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise güçlü sivil toplum kuruluşları ve ortak aklın önemini vurguladı. Önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de birçok sivil toplum örgütü, dernek ve meslek gruplarının kent konseyinin içinde yer aldığını belirterek, çalışmalarıyla Nilüfer Kent Konseyi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu kaydetti.

Gerçekleştirilen genel kurulda görevi sona eren Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ise bundan sonra kent gönüllüsü olarak Nilüfer ve Bursa için çalışacağını belirterek, seçilecek başkan ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi. Nilüfer Kent Konseyi Başkanlığı için yarışan Dilber Dereli ve Mustafa Berkay Aydın’ın konuşmaların ardından yürütme kurulu adayları kendilerini tanıttı. Daha sonra sandıkların kurulduğu ortak alanda seçim heyecanı başladı. Demokratik hakkını kullanmak isteyerek sandık başına giden delegeler, başkanlık ve yürütme kurulu için kurulan iki sandıkta oylarını kullandı. Kapalı oy, açık sayım şeklinde gerçekleştirilen seçimin sonunda 284 oyun 203’ünü alan Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu.

Oylama sonucu yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Akademik ve Meslek Odaları Temsilcisi: Nehir Özbey ve Ebru Yalçın Mahalle Muhtarı Temsilcisi: Sevilay Karaca, İclal Polat STK Temsilcisi: Emel Helvacı, Umut Aydos Sendika Temsilcisi: Tarık Efe Üniversite Temsilcisi: Mevlüt Okan Aydın Üye: Ahmet Keskin ve Sabiha Sevgi.

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