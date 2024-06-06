Nilüfer ile meslek odaları arasında iş birliği

Nilüfer Belediyesi, TMMOB’a bağlı meslek odaları ile ortak çalışmaları geliştiriyor.BURSA (İGFA) - Harita Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile Makina Mühendisleri Bursa Şubesi Başkan ve yöneticileri, Nilüfer Belediye Meclise Üyesi ve Nilbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda geçmiş dönem Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı, İbrahim Mart’ı ziyaret etti.

TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi yönetimi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yönetimlerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sinan Sarıbal, Nilbel A. Ş Genel Müdürü Sefa Can Ertan da yer aldı.

Ziyaretlerde Nilüfer Belediyesi iştiraki Nilbel A.Ş ile meslek odaları arasında iş birliği çalışmaları gündemdeydi. Bu kapsamda HKMO ve MMO arasında Nilbel Sosyal Tesisleri’nden indirimli yararlanmaları amacıyla protokol imzalandı.

Ziyaretlerde, yeni dönemde, ortak akıl ile yeni bir yol, yeni bir vizyon parolası ile çalışmalara başlayan Nilüfer Belediyesi ve meslek odaları arasında olası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Nilbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mart, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek odalarını çok önemsediklerini, yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında önemli işlevleri olduğunu ve Nilüfer' in sorunlarının çözümünde, dirençli ve yaşanabilir bir Nilüfer için güç birliği yapma arzusunda olduklarını belirtti. İbrahim Mart, Nilüfer Belediyesi olarak yakın zamanda birlikte hayata geçirmeyi planladıkları, “ mesleki denetim ve teknik iş birliği”

Ve “Akademik Danışma Kurulu” oluşturulması gibi konular hakkında da bilgi verdi. Mart, her meslek odası ile ayrı ayrı, kendi uzmanlık alanlarına göre münferit çalışmalar da yapacaklarını ifade etti.

HKMO Bursa Şubesi Başkanı İlker Tokdemir ve Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, birlikte çalışmak için hazır olduklarını ifade ettiler.

Halk Evi’nde gerçekleşen ziyaretlerde, oda çalışanlarının ve üyelerinin faydalanacağı Nilbel Sosyal Tesisleri’nde uygulanacak indirim protokolü imzalandı. Nilbel A.Ş ile Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü Nilbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve HKMO Bursa Şubesi Başkanı İlker Tokdemir tarafından imzalandı.

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile yapılan indirim protokolünü de Nilbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel imzaladı.