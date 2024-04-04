Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde bulunan iki durağa yeni isim

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde bulunan iki durağın adını KETEM durağı olarak değiştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla, vatandaşlarda kanser tarama farkındalığının arttırılması ve tarama yaptırmak isteyen vatandaşların Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan KETEM’e (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ) kolayca ulaşabilmeleri amacıyla İlçe Müdürlüğü önünde bulunan iki otobüs durağının adı kalıcı olarak KETEM-1 ve KETEM-2 olarak değiştirildi.

Bu kapsamda Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen etkinliğe; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba ile sağlık personelleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Düzenlenen törende konuşmaların ardından yeni isimleri konulan durakların önünde kurdele kesimi yapıldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, vatandaşların erken teşhis için düzenli kanser taraması yaptırmalarının hayati gereklilikte olduğunu belirtti. Bursa’da kanserle mücadelede KETEM’lerin büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Arslan, “İlimizde KETEM birimlerimizde ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır!’ prensibiyle meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz verilmektedir. Taramalar sayesinde kanseri erken teşhis edebilme ve kişiyi tedavi edebilme şansımız artmaktadır. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan KETEM birimimizde de bu taramaları yaparak birçok vatandaşta kanserin erken evrede tespitini sağladık. Bu vesileyle İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün önündeki durakların adını hem bir farkındalık oluşturmak, hem de buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın daha kolay ulaşabilmesi adına durak kalıcı olarak KETEM-1 ve KETEM-2 olarak değiştirdik. Emeği geçen İlçe Sağlık Müdürümüze ve tüm katkı sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak Bursa’da 14 merkezde KETEM birimi bulunduğunu ifade eden Dr. Arslan, “Vatandaşlarımız İl Sağlık Müdürlüğü’müzün internet sitesinden kendilerine en yakın KETEM biriminin adresini öğrenebilirler. Tüm vatandaşlarımızı geç olmadan taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.