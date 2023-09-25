Nilüfer Ertuğrul Mahallesi ilkokul istiyor!

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde sakinler, altyapı, temizlik ve ilkokul sorunlarından dolayı dertli.Ahmet GÜNAY - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında "Mahallemin Muhtarları" programı Nilüfer ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'ne konuk oldu.

Mahallelerinde ilkokul olmamasından dolayı, çocuklarını başka mahallelerdeki okullara göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden Ertuğrul Mahallesi sakinleri, “Mahallemizde ilkokul yok. Başka bir ilkokula gönderiyorlar ve servis ücreti bin 350 TL. Kimse bu parayı vermek zorunda değil” şeklinde dert yandı.

https://youtu.be/hX8alNXnoLw

Muhtardan memnun olmayıp, aynı şekilde ilkokul problemlerine dikkat çeken bir başka vatandaş da, “Muhtardan verdiği sözlerden dolayı memnun değiliz. ‘Okulu yapacağım, sağlık ocağını büyüteceğim’ gibi vaatlerde bulundu ama hiçbiri gerçekleşmedi. Benim 7 yaşında oğlum var. Buradan 5 kilometre ilerideki başka bir okula gönderiyorum.” dedi.

Mahalle Muhtarı Gülten Üstünkaya ise, “Sonraki dönemde beni farklı yerlerde görebilirsiniz. Hedefi biraz yükselttim. Sağlığım el verirse, bir dahaki döneme bağımsız olarak belediye başkan adayı olabilirim. Mahallemin en büyük sorunlarından birisi, sağlık ocağım yoktu. Sağlık ocağının gelmesini sağladım. Benim sağlık ocağım üniversiteye bağlı, uzman yetiştiren bir sağlık ocağı. Fakat en üzüldüğüm taraf, ilkokulun olmaması. Geçenlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptık. Kısmetse yarın görüşme sağlanacak. İnşallah ilkokuluna da sahip olacağız. Özellikle düşen alım gücünden sonra vatandaşların 2-3 çocuğu servisle okula gönderme şansları olmadığını ve benden yardım istediklerini biliyoruz. Buradan yetkililere duyurmak istiyorum. Ne olur benim 60 yıl önce köy statüsünde olan mahallemin ilkokulu varken, şu an 10 yıldır olması için mücadele verdiğimiz okulu yapın. Yerimiz var ve hayırseverimiz de hazır. Tek istediğimiz Milli Eğitim’in imza atması, Emlak Daire Başkanı’nın olumlu cevap vermesidir.” ifadelerini kullandı.