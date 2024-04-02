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Nilüfer'de 5 bin kişi iftarda buluştu

Ramazan ayında halkı iftar sofralarında buluşturan Nilüfer Belediyesi, Özlüce Mahallesi’nde iftar yemeği verdi Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından Özlüce, coşku dolu anlara sahne oldu

GÜNDEM 02.04.2024, 14:44
Nilüfer'de 5 bin kişi iftarda buluştu

Ramazan ayında halkı iftar sofralarında buluşturan Nilüfer Belediyesi, Özlüce Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından Özlüce, coşku dolu anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kent genelinde doyasıya yaşatmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği iftar programlarının son adresi Özlüce Mahallesi oldu. Yaklaşık 5 bin Özlüce sakininin katıldığı iftar programına CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP’nin ilçe başkanları ile belediye başkan adayları da katıldı.

Özlüceliler’in alkışlarla karşıladığı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, masaları gezerek vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi’nin duaları eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğinin ardından çeşitli ikramlar yapan Nilüfer Belediyesi ayrıca, düzenlediği Hacivat-Karagöz gösterisiyle de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

İftar programının ardından Özlüce, coşku dolu anlara sahne oldu. Özlüceliler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i doğup büyüdüğü mahallede, havai fişek ve meşaleler eşliğinde sloganlarla karşıladılar.

Doğup büyüdüğü mahallede kendisine gösterilen sevgi karşısında duygusal anlar yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Özlüce sakinlerine seslendi.

“Çamurlarını çiğnediğim, yalın ayak dolaştığım, tarlalarında su suladığım, sokaklarında oynadığım, çocukluğumun geçtiği bu güzel topraklardan tüm ülkeme selam olsun” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Bozbey, 5 yıl önce yarım kalan hikayeyi tamamlayarak, Özlüce’de mahalle sakinlerine seslenmenin onurunu ve gururunu yaşadığını vurguladı.

ŞADİ ÖZDEMİR: BURSA’NIN KADERİ DEĞİŞTİ

Özlüce Mahallesi sakinlerine verdikleri destek için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, “Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Bu akşam burada belediye başkanlarımızla ve adaylarımızla beraber olduğunuz, bizleri en iyi şekilde ağırladığınız ve bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Bursa, Nilüfer ve Türkiye oldu. Bu sürece verdiğiniz destek için teşekkürler. Uzun yıllardan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kazandık. Bu defa başardık. Bursa’nın kaderi değişti. Biliyoruz ki bundan sonra sadece Nilüfer değil, bütün Bursa gülümseyecek” diye konuştu.

 

MAHALLE İFTARLARI DEVAM EDİYOR

Nilüfer Belediyesi’nin mahallelerde iftar programı kapsamında; 3 Nisan’da Kültür Mahallesi Meydanı, 4 Nisan’da Ataevler Pazar Alanı, 5 Nisan’da 23 Nisan Mahallesi Pazar Alanı, 6 Nisan’da Tahtalı Mahallesi Meydanı, 7 Nisan’da Ayvalıdere Rekreasyon Alanı, 8 Nisan’da Ertuğrul Pazar Alanı ve 9 Nisan’da Gümüştepe Mahallesi Meydanı’nda iftar yemeği verilecek. Nilüfer’de mahalle iftarlarının yanı sıra Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi’nde de, Ramazan ayı boyunca her akşam iftar yemeği veriliyor.

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