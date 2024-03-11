Nilüfer Bağımsız Belediye Başkan Adayı Üstünkaya projelerini açıkladı

Herkes Duysun TV'de Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin bugünkü konuğu Nilüfer Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gülten Üstünkaya oldu.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta Bursa ve ilçelerinde seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar projelerini seçmenlerle paylaşıyor. Bursa'da gözlerin çevrileceği ilçelerden birisi de Nilüfer.

Nilüfer'de şu anda Ertuğrul Mahallesi muhtarı olan ve seçimlerde Nilüfer Belediyesi için bağımsız adaylığını ilan eden Gülten Üstünkaya "Mahallemin beni teşvik etmesiyle başkan adayı oldum. 'Nilüfer'e kadın başkan lazım' söylemleriyle birlikte aday oldum. Nilüfer'de güzel şeylere imza atacağıma inanıyorum." dedi.

"NİLÜFER'İ HALKIMLA YÖNETECEĞİM"

Adaylık sürecinde farklı partilerden teklif aldığını açıklayan Gülten Üstünkaya " Farklı partilerden teklif geldi ancak ilçe yönetimlerinin üst makamlarından başka isimler çıkınca adaylık süreci gerçekleşmedi. Kimsenin iki dudağı arasına girmek istemedim. Bağımsız adaylık bana göre herkesi kucaklamak demek. Yerel seçimlerde farklı bir partiden aday olsam diğer seçmenleri küstürebilirdim. Ben herkesi kucaklamak istiyorum. Nilüfer'i halkımla yöneteceğim." dedi.

"HALKA HİTAP EDECEK HER PROJE İÇERİSİNDE VARIM"

Nilüfer'e neler vadettiği sorusunu yanıtlayan Gülten Üstünkaya " Vadetmek bana göre bir tabir değil. Halkın muhtarlara ilettiği ihtiyaçları karşılayan bir Nilüfer olacak. Ertuğrul köyden dönme bir mahalle. Park sorunları, sosyal tesis gibi sorunları mevcut. Ben halka hitap edecek her proje içerisinde varım. Ben halkımın istekleri doğrultusunda başkanlık yapacağım."

"ÖĞRENCİLER İÇİN YURT PROJEMİZ VAR"

İbrahim Yazıcı Stadı'nın yanındaki otel için özel bir projesi olduğunu açıklayan Gülten Üstünkaya "Sporcu kız öğrenciler için öncelikli olarak hizmet verecek kız yurdu projemiz var. Şu anda Nilüfer'de mahalle esnafımız 9 kız çocuğunun bursunu karşılıyor. Bu 9 kız çocuğunun içerisinden de 2 adet doktor çıkacak." dedi.

"DİKEY İMARA KARŞIYIM"

Nilüfer'de diğer ilçelerden yoğun bir göç akışı olması nedeniyle imar ve kaçak yapı gibi konularda hangi adımların atılacağı sorusunu Gülten Üstünkaya şu şekilde yanıtladı:

"Ben dikey yönde olan imara karşıyım. Daha çok müstakil ev şeklinde imar yapısını tercih edeceğiz. Her açılan imar projesi göçü teşvik ediyor. Ek alanları imara açmayarak göç hareketlerini de engellemiş olacağız.