Niğde Valisi'nden mevkidaşı Gökmen Çiçek'e ziyaret

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri'ye gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi

Gökmen Çiçek de, Vali Çelik’i Kayseri'de görmekten ve yapmış olduğu bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaret sonrası Vali Gökmen Çiçek ve Niğde Valisi Sayın Cahit Çelik, OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı’na katıldılar.