NEVÜ'de şiir ve türkü dinletisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de gerçekleştirilen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ kapsamında Mehmet Ercan ve Orkestrası şiir ve türkü dinletisi ile gençleri mest etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ devam ediyor.

Festival kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından şiir ve türkü dinletisi programına ünlü yazar ve TV program yapımcısı Mehmet Ercan ve orkestrası konuk oldu.

Programda Ercan’ın seslendirdiği birbirinden güzel şiirlere ve onlara eşlik eden türküler beğeniyle dinlendi.

Programı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Semih Aktekin, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve NEVÜ İdari ve Akademik personeli öğrenciler ile birlikte takip etti.