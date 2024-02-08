Nevşehirlilere sosyal konut müjdesi
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran’ın yeni müjdesi dar gelirli aileler için oldu.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Savran, yeni dönemde Nevşehir Belediyesi’ne ait arsalar üzerine yapılacak olan sosyal konutlar ile birlikte yüzlerce kiracının ev sahibi olacağını açıkladı.
Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, öğrenciler, gençler, emekliler ve kadınların ardından bir müjde de kiracılara verdi. Savran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dar gelirli aileler için, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan arsalar üzerine, sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini açıkladı.
Savran, projele ile ilgili ayrıntılı açıklamaları proje tanıtım toplantısında yapacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|63
|2. Galatasaray
|24
|63
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Trabzonspor
|24
|37
|5. Rizespor
|24
|36
|6. Kasımpasa
|24
|35
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|24
|33
|9. A.Demirspor
|24
|31
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|24
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Pendikspor
|24
|26
|17. Karagümrük
|24
|24
|18. Gaziantep FK
|24
|24
|19. Konyaspor
|24
|22
|20. İstanbulspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
|6. Ahlatçı Çorum FK
|21
|35
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|21
|32
|9. Boluspor
|21
|32
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
|12. Manisa FK
|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|51
|2. M.City
|22
|49
|3. Arsenal
|23
|49
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. M. United
|23
|38
|7. West Ham United
|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Bournemouth
|22
|27
|13. Fulham
|23
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|22
|22
|16. Nottingham Forest
|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|58
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|23
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|23
|35
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|23
|30
|11. Deportivo Alaves
|23
|26
|12. Osasuna
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|23
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Sevilla
|23
|20
|16. Celta Vigo
|23
|20
|17. Mallorca
|23
|20
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6