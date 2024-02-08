Nevşehirlilere sosyal konut müjdesi

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran’ın yeni müjdesi dar gelirli aileler için oldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Savran, yeni dönemde Nevşehir Belediyesi’ne ait arsalar üzerine yapılacak olan sosyal konutlar ile birlikte yüzlerce kiracının ev sahibi olacağını açıkladı.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, öğrenciler, gençler, emekliler ve kadınların ardından bir müjde de kiracılara verdi. Savran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dar gelirli aileler için, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan arsalar üzerine, sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini açıkladı.

Savran, projele ile ilgili ayrıntılı açıklamaları proje tanıtım toplantısında yapacak.