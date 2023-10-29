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Nevşehirlilere bugün 100 bin fidan dağıtılacak
GÜNDEM 29.10.2023, 10:00
Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlara 100 bin fidan dağıtılacak.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Geleceğe 100 Bin Fidan’ etkinliği çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapılacak. Bugün Nevşehir Belediyesi başkanlık binası önünde gerçekleştirilecek olan etkinlikte vatandaşlar fidanlarını ücretsiz olarak alabilecek.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da katılacağı fidan dağıtımı akşam saat 18.00’e kadar sürecek.
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